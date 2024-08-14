Ağrı'da Jandarma personelince Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan çocuklara jandarma mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince, Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan 57 çocuğa jandarma mesleği konusunda tanıtım faaliyeti icra edildi. Sunumların yapıldığı faaliyetlerde öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı. Programın sonunda ise çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı'da Jandarma Personeli Çocuklara Meslek Tanıtımı Yaptı - Son Dakika
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