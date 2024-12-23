Ağrı\'da Kaçak Cep Telefonu ve Kulaklık Ele Geçirildi

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Ağrı'da kaçakçılıkla mücadelede 13 cep telefonu ve 14 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulama noktasında, şüpheli bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, gümrük kaçağı 13 cep telefonu ve 14 kablosuz kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - AĞRI