Ağrı\'da Kaçakçılığa Geçit Yok

Ağrı'da polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda binlerce paket kaçak sigara ile kaçak akaryakıt ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalar kapsamında 6 bin 415 paket gümrük kaçağı sigara, 1.324 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 130 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 12 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - AĞRI