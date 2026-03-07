Ağrı'da Kaçakçılığa Geçit Yok - Son Dakika
Ağrı'da Kaçakçılığa Geçit Yok

Ağrı'da Kaçakçılığa Geçit Yok
07.03.2026 14:56
Ağrı'da yapılan operasyonda binlerce kaçak sigara, akaryakıt ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ağrı'da polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda binlerce paket kaçak sigara ile kaçak akaryakıt ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalar kapsamında 6 bin 415 paket gümrük kaçağı sigara, 1.324 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 130 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 12 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ağrı, Son Dakika

3. Sayfa

Sizin düşünceleriniz neler ?

