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Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: Birçok Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: Birçok Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese gerçekleştirdikleri operasyonda, birçok kaçak malzeme ele geçirdi. Operasyon sonucunda 760 litre akaryakıt, çeşitli markalarda tıbbi ilaçlar, şuruplar, duş kabini kolları ve aparatları, bilezikler, yüzükler, gümrük kaçağı çay ve bir adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Ağrı\'da Kaçakçılık Operasyonu: Birçok Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
30.12.2023 - 02:02,
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Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese gerçekleştirdikleri operasyonda, birçok kaçak malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde bir adreste yapılan aramada; 760 litre akaryakıt, 1 adet akaryakıt sayaç numaratörü, 1 adet akaryakıt bomba tabancası, 2 adet 7 metre uzunluğunda yakıt hortumu, 26 bin 514 adet çeşitli markalarda tıbbi ilaç, 99 adet çeşitli markalarda şurup, 545 adet duş kabini kolu, 245 adet duş kabini aparatı, 247 adet bileklik ve yüzük, 15 kilogram gümrük kaçağı çay ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı olarak kaçakçılık ile mücadeleye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir." İfadeleri kullanıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: Birçok Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika


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