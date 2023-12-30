Ağrı\'da Kaçakçılık Operasyonu: Birçok Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese gerçekleştirdikleri operasyonda, birçok kaçak malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde bir adreste yapılan aramada; 760 litre akaryakıt, 1 adet akaryakıt sayaç numaratörü, 1 adet akaryakıt bomba tabancası, 2 adet 7 metre uzunluğunda yakıt hortumu, 26 bin 514 adet çeşitli markalarda tıbbi ilaç, 99 adet çeşitli markalarda şurup, 545 adet duş kabini kolu, 245 adet duş kabini aparatı, 247 adet bileklik ve yüzük, 15 kilogram gümrük kaçağı çay ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı olarak kaçakçılık ile mücadeleye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir." İfadeleri kullanıldı. - AĞRI