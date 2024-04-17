Ağrı\'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı

Ağrı'da jandarma tarafından yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde bir çekicide yapılan aramalarda sigara kartonları ile sarılmış, 20 litrelik bir bidon içerisine saklanmış vaziyette 6 kilo 44 gram ve bir çekicide muhtelif poşetlere sarılmış şekilde 17 kilo 602 gram olmak üzere toplam 23 kilo 646 gram Metamfetamin ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca 2 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı. Meydana gelen olay ile ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI
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Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Avrupa ülkelerine illegal yollardan geçiş yapmak için hazırlık yapan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve bir organizatörü yakaladı.
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