Ağrı\'da KADES Bilgilendirme Denetimi

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenci yurtlarının çevresinde denetim yaparak KADES uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, öğrenci yurtlarının çevresinde gece ve gündüz yaptığı denetimlere devam ediyor. Öğrencilerin huzur içinde eğitimlerine devam etmesi adına önemler alan ekipler,

denetimler doğrultusunda Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da öğrencilere bilgilendirme yaparak, uygulamanın kullanımı ve faydalarıyla ilgili broşür dağıtımı da gerçekleştirdi. - AĞRI