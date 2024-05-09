Ağrı'da Korkuluklara Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağrı'da Korkuluklara Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ağrı\'da Korkuluklara Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ağrı'nın 100. Yıl Mahallesi'nde evinin pencere korkuluklarına kafası sıkışan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuğun başını demir korkuluklardan çıkarmaya çalışırken takılması sonucu itfaiye ekipleri seferber oldu. Uzun süren çalışmanın ardından çocuk kurtarıldı ve söz verdiği gibi bir daha kafasını demir korkuluklara koymayacağını belirtti.

09.05.2024 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın 100. Yıl Mahallesi'nde evinin pencere korkuluklarına kafası sıkışan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde kardeşi ile birlikte oyun oynayan çocuk, başını demir korkuluklardan dışarı çıkarmaya çalışırken kafası korkuluklara takıldı. Uzun süre burada hareket edemeyen çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu. Çocuğu kurtarmak için demir korkulukları kesen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından çocuğu kurtarmayı başardı.

Korkuluklardan kurtulan çocuk, itfaiye ekiplerine bir daha kafasını demir korkuluklara koymayacağına dair söz verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Operasyon, İtfaiye, Çocuk, Ağrı, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Korkuluklara Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:13 Kuledekiler “Kesin Karslı“ demişti İşte İstanbul Havalimanı’nda faciayı önleyen pilotlar Kuledekiler "Kesin Karslı" demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
16:50 Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:28 Beşiktaş’ta deprem Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı Beşiktaş'ta deprem! Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı
16:05 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
15:40 Bakırköy’de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı
15:13 Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 17:08:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Korkuluklara Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement