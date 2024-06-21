Ağrı'da meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

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Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt'tan Ağrı istikametine doğru seyir halinde olan F.E kontrolündeki 34 CFS 743 plakalı araç, Doğubayazıt'tan Iğdır'a seyir halinde olan Ö.F.S kontrolündeki 61 LJ 807 plakalı araca çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan Ö.F.S, F.E, E.S, A.S ve S.S'yi Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan F.E ve A.S'nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI