Ağrı\'da Motosikletten 1 Kilo Esrar Çıktı

Ağrı'da, jandarma ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsünün üzerinde 1 kilo 74 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen takipli narkotik faaliyetleri kapsamında düzenlenen yol kontrolünde şüpheli olarak durdurulan bir motosikletin sürücüsü üzerinde arama yapıldı. Arama sonucunda şahsın üzerinde 1 kilo 74 gram esrar maddesi bulundu.

Uyuşturucuya el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AĞRI