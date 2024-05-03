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Ağrı'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Ağrı\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen '14 Narkonokta' ve '14 En İyi Narkotik Polisi; Anne' faaliyetleri kapsamında 2 bin 486 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Faaliyetlerde 2 bin 170 kişiye uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılık yapıcı etkileri, yasal mevzuat ve önleme yolları hakkında detaylı bilgiler verildi. Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, uyuşturucuyla mücadelenin toplumun sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bu tür faaliyetlerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

03.05.2024 18:22  Güncelleme: 18:24
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliği tarafından 1-30 Nisan tarihleri arasında il genelinde yürütülen "14 Narkonokta" ve "14 En İyi Narkotik Polisi; Anne" faaliyetleri kapsamında toplam 2 bin 486 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

"14 Narkonokta" faaliyetinde 2 bin 170 kişiye, "14 En İyi Narkotik Polisi; Anne" faaliyetinde ise 262 anne ve anne adayı olmak üzere 316 kişiye uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılık yapıcı etkileri, yasal mevzuat ve önleme yolları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin sadece kolluk kuvvetlerinin değil, tüm toplumun sorumluluğu olduğunu vurguladı. İpar, bu tür bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemini belirterek, "Vatandaşlarımızın uyuşturucu maddelerin zararları konusunda bilinçlendirilmesi ve bu konudaki duyarlılığın artırılması, uyuşturucuyla mücadelenin en önemli unsurlarından biridir. Bu faaliyetlerimizle hem uyuşturucu kullanımının önlenmesine katkıda bulunmayı hem de vatandaşlarımızın bu konudaki farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

İpar, bu tür faaliyetlerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini sözlerine ekledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri - Son Dakika

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