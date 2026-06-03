Ağrı'da Şüpheli Çanta Patlatıldı - Son Dakika
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Ağrı'da Şüpheli Çanta Patlatıldı

Ağrı\'da Şüpheli Çanta Patlatıldı
03.06.2026 16:03
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Ağrı'da adliye yakınındaki şüpheli sırt çantası bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı.

Ağrı'da adliye ek hizmet binası yakınında bulunan şüpheli sırt çantası, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatıldı.

Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde bulunan Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası mevkiinde sahipsiz bir sırt çantasını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Muhtemel bir risk durumuna karşı Yaşar Kemal Caddesi bir süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yapılan incelemenin ardından bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan sırt çantasının içerisinden elbiseler çıktı.

Polis ekipleri, çantayı bölgeye bırakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da Şüpheli Çanta Patlatıldı - Son Dakika

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