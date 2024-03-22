Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonda 71 adet altın sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar yürüttü. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 71 adet altın sikke ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı. Ele geçirilen altın sikkelerin tarihi ve değeri hakkında inceleme başlatıldı. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 71 altın sikke ele geçirildi - Son Dakika
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