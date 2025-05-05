Ağrı'da Trafik Denetimi: 19 Sürücüye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağrı'da Trafik Denetimi: 19 Sürücüye Ceza

Ağrı\'da Trafik Denetimi: 19 Sürücüye Ceza

Ağrı'da denetimlerde 945 araç sorgulandı, 19 sürücü ceza aldı, 7 kişi gözaltına alındı.

05.05.2025 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde 945 araç ve bin 345 kişi sorgulanırken, kurallara uymayan 19 araç sürücüsüne ve sahibine idari para cezası uygulandı. 14 araç trafikten men edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince ilimiz genelinde yapılan kontrol ve denetimler sonucunda 945 araç, bin 345 şahıs sorgulanmıştır. Trafikte kural ihlali yapan/eksikliği bulunan ve emniyet kemeri takmayan 19 araç sürücüsüne/sahibine trafik idari para cezası uygulanmış olup, 14 araç/sürücü trafikten men edilmiş ve yakalama kararı bulunan 7 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Jandarma ekiplerinin denetimlere aralıksız devam edeceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Yerel Haberler, Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Trafik Denetimi: 19 Sürücüye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 22:55:03. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Trafik Denetimi: 19 Sürücüye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.