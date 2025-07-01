Ağrı\'da Trafik Denetimi: 89 Cezalı ve 27 Araç Men

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 4 bin 779 araç ve 5 bin 192 kişi sorgulandı. Trafik kurallarını ihlal eden 89 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 27 araç ve sürücü trafikten men edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, kent genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik yapılan kontrollerin yanı sıra, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımı ile radarla hız denetimi uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda, toplam 4 bin 779 araç ile 5 bin 192 şahsın sorgulaması yapılırken, çeşitli eksiklikleri bulunan, trafik kurallarını ihlal eden ya da emniyet kemeri takmayan 89 sürücüye/sahibine trafik idari para cezası uygulandı. Kurallara aykırı şekilde trafiğe çıkan ya da teknik eksiklikleri tespit edilen 27 araç ve sürücü ise trafikten men edildi.

Açıklamada, denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. - AĞRI