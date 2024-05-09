Ağrı'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Ağrı\'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerde trafik konularında bilgilendirme yapıldı. Standı ziyaret eden çocuklara hediyeler dağıtıldı. İl Emniyet Müdürü teşekkür etti.

09.05.2024 16:56
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde açılan stantta vatandaşlara emniyet kemeri kullanımı, güvenli geçiş yerleri, hız kurallarına uyma ve alkolün etkileri gibi trafik konularında görsel ve işitsel materyaller kullanılarak bilgilendirme yapıldı.

Standı ziyaret eden çocuklara boyama kitabı, kırmızı düdük ve puzzle gibi hediyeler de dağıtıldı. İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan ve emeği geçenlere teşekkür etti. İpar,"Trafik kazalarının önüne geçmek için hepimize önemli görevler düşmektedir. Trafik kurallarına uymak, emniyet kemeri ve kask kullanmak, dikkatli ve bilinçli bir şekilde araç kullanmak, bu görevlerin başında gelmektedir. Sadece kendi canımız değil, trafikte kullandığımız araçla adeta birer can taşıdığımızı daima aklımızda tutmalıyız. Unutmayalım ki trafikte bir hata, sadece bir saniyelik bir dalgınlık, bir canı sonsuza dek söndürebilir. Bu nedenle, hepimiz trafik kurallarına uymak zorundayız." dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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