Ağrı'da Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Operasyonu - Son Dakika
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Ağrı'da Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Operasyonu

Ağrı\'da Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Operasyonu

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kontrol İzleme Merkezi (KİM) personelleri ile koordineli olarak Gümrük Sahası içerisinde uyuşturucu ve kaçak malzemelere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 kilo 312 gram metamfetamin, 1 kilo 937 gram kubar esrar, 950 paket gümrük kaçağı sigara ve 18 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.04.2024 18:21  Güncelleme: 18:21
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kontrol İzleme Merkezi (KİM) personelleri ile koordineli olarak Gümrük Sahası içerisinde uyuşturucu ve kaçak malzemelere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 kilo 312 gram metamfetamin, 1 kilo 937 gram kubar esrar, 950 paket gümrük kaçağı sigara ve 18 litre kaçak alkol ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleriyle, Gümrük Sahası içerisinde düzenlenen operasyonlarda; 7 kilo 312 gram metamfetamin, 1 kilo 937 gram kubar esrar, 950 paket gümrük kaçağı sigara ve 18 lt kaçak alkol ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Operasyonu - Son Dakika

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