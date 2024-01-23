Ağrı\'da yapılan operasyonlarda binlerce kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, 2 bin 150 adet elektronik sigara ve 6 bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde yol kontrol uygulamaları gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan uygulamalarda, 2 bin 150 adet elektronik sigara ve 6 bin 414 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir" denildi. - AĞRI