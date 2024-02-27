Ağrı\'da Yapılan Yol Kontrolünde 950 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten MHP yöneticilerine ağır sözler

Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana adayı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasından sonra Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Türkeş, ''Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye'ye'' ifadelerini kullandı.