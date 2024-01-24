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Ağrı'da Yolcu Otobüsü ile Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da Yolcu Otobüsü ile Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Kaza sonucunda her iki araç da orta refüjde bulunan direklere çarptı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Ağrı\'da Yolcu Otobüsü ile Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı
24.01.2024 - 16:10,  Güncelleme: 16:11
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Patnos-Hamur karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki 34 GLA 664 plakalı yolcu otobüsü, Suvar kavşağına geldiği sırada, aynı yönde seyreden M.Ç. idaresindeki 27 ANB 092 plakalı kamyonetin sol şeride geçmesiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da orta refüjde bulunan direklere çarptı.

Meydana gelen kazada E.E., M.D., D.B., G.B., R.A., H.G., S.N.C., K.A., Y.Y., D.A. ve kamyonet şoförü M.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Tutak Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Yolcu Otobüsü ile Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı - Son Dakika


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