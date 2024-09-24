Ağrı'da Ziyaret: Jandarma ve Emniyet İş Birliği - Son Dakika
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Ağrı'da Ziyaret: Jandarma ve Emniyet İş Birliği

Ağrı\'da Ziyaret: Jandarma ve Emniyet İş Birliği

Jandarma Komutanı Kiper, Emniyet Müdürü İpar'ı ziyaret ederek iş birliği ve güvenliği görüştü.

24.09.2024 21:58
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Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, iki kurum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve kentteki asayişin sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İl Emniyet Müdürlüğü şeref defterini imzalayan Tuğgeneral Kiper, makamda bir süre İl Emniyet Müdürü İpar ile görüştü.

İpar, jandarma teşkilatının emniyet ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir paydaş olduğunu vurguladı. İki kurumun, ilin huzur ve güvenliği için omuz omuza çalıştığını belirten İpar, "Bizler, jandarma ve emniyet olarak, aynı amaç doğrultusunda halkımızın güvenliği için fedakarca görev yapıyoruz. Hep birlikte daha güvenli, daha huzurlu bir şehir oluşturma yolunda başarılı adımlar atacağımıza inanıyorum" dedi.

Ziyaret sonunda İl Jandarma Komutanı Kiper, İl Emniyet Müdürü İpar'a misafirperverliği için teşekkür etti.

Öte yandan, Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey de İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı makamında ziyaret etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Ziyaret: Jandarma ve Emniyet İş Birliği - Son Dakika

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