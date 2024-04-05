Ağrı'dan Erzurum'a uyuşturucu taşıyan araçta 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ağrı'dan Erzurum'a uyuşturucu taşıyan araçta 2 kişi gözaltına alındı

Ağrı\'dan Erzurum\'a uyuşturucu taşıyan araçta 2 kişi gözaltına alındı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla yaptıkları sokak çalışmalarında, Erzurum'a uyuşturucu götüreceği tespit edilen bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç dur ikazına uymayarak kovalamaca başladı ve Eleşkirt ilçesine kadar devam etti. Araçta yapılan aramada 108 gram metamfetamin ele geçirildi ve araç içinde bulunan S.T ve A.K isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

05.04.2024 11:22  Güncelleme: 11:27
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Ağrı'dan Erzurum'a uyuşturucu görüreceği tespit edilen bir araç ile polis arasında yaşanan kovalamacada 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan sokak çalışmalarında, Erzurum İline uyuşturucu götüreceği tespit edilen bir araç durdurulmak istendi. Dur ikazına uymayan araç içindeki S.T ve A.K isimli şahıslar ile polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca Eleşkirt ilçesine kadar devam etti. Burada durdurulan araçta yapılan aramada 4 parça halinde 108 gram meramfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'dan Erzurum'a uyuşturucu taşıyan araçta 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'dan Erzurum'a uyuşturucu taşıyan araçta 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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