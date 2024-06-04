Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Futsal Turnuvası Tamamlandı

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından personellerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen Futsal Turnuvası tamamlandı.

27 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında 15 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın final maçında Özel Hareket Şube Müdürlüğü takımı, Koruma Şube Müdürlüğü takımını mağlup ederek şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Müsabakalar sonucunda Koruma Şube Müdürlüğü ikinci olurken, Kültür ve Kongre Merkezi takımı ise üçüncülük elde etti. Turnuvanın ardından düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, dereceye giren takımlara kupalarını vererek, tüm takımları ve emeği geçenleri tebrik etti. İpar, "Bu turnuvayı personellerimizin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenledik. Turnuvaya gösterilen ilgi ve katılımdan dolayı tüm takımlara teşekkür ediyorum. Özellikle de şampiyon olan Özel Hareket Şube Müdürlüğü takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

Turnuva boyunca heyecanla takip edilen maçlarda centilmenlik ruhu da ön planda yer aldı. Polisler, sahadaki mücadelelerin yanı sıra dostluk ve dayanışma örneği de sergiledi. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Futsal Turnuvası, polislerin hem sportif açıdan gelişmesine hem de moral ve motivasyonlarının artmasına katkıda bulundu. - AĞRI