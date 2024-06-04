Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Futsal Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Futsal Turnuvası Tamamlandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi. 15 takımın katıldığı turnuvanın final maçında Özel Hareket Şube Müdürlüğü takımı şampiyon oldu. Turnuva, polislerin moral ve motivasyonunu artırmaya katkı sağladı.

04.06.2024 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından personellerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen Futsal Turnuvası tamamlandı.

27 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında 15 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın final maçında Özel Hareket Şube Müdürlüğü takımı, Koruma Şube Müdürlüğü takımını mağlup ederek şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Müsabakalar sonucunda Koruma Şube Müdürlüğü ikinci olurken, Kültür ve Kongre Merkezi takımı ise üçüncülük elde etti. Turnuvanın ardından düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, dereceye giren takımlara kupalarını vererek, tüm takımları ve emeği geçenleri tebrik etti. İpar, "Bu turnuvayı personellerimizin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenledik. Turnuvaya gösterilen ilgi ve katılımdan dolayı tüm takımlara teşekkür ediyorum. Özellikle de şampiyon olan Özel Hareket Şube Müdürlüğü takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

Turnuva boyunca heyecanla takip edilen maçlarda centilmenlik ruhu da ön planda yer aldı. Polisler, sahadaki mücadelelerin yanı sıra dostluk ve dayanışma örneği de sergiledi. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Futsal Turnuvası, polislerin hem sportif açıdan gelişmesine hem de moral ve motivasyonlarının artmasına katkıda bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı, Güvenlik, Etkinlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Futsal Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
20:04 Meclis’te kayyum protestosu AK Partili ve DEM’li vekiller birbirine girdi Meclis'te kayyum protestosu! AK Partili ve DEM'li vekiller birbirine girdi
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
08:21 Japon otomobil markaları hileyi itiraf etti İlk özür Toyota’dan Japon otomobil markaları hileyi itiraf etti! İlk özür Toyota'dan
21:43 Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor
20:46 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz
19:54 Az daha kariyeri bitiyormuş Mbappe’den çok konuşulacak itiraf Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf
19:49 Öğrencisi, akademisyenin hayatını kabusa çevirdi: 7 aydır evimden dışarı çıkamıyorum Öğrencisi, akademisyenin hayatını kabusa çevirdi: 7 aydır evimden dışarı çıkamıyorum
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 22:28:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Futsal Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement