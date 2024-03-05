Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenci ve anne adaylarına siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi - Son Dakika
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenci ve anne adaylarına siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenci ve anne adaylarına siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenci, anne ve anne adaylarına yönelik siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan SİBERAY programı kapsamında, öğrencilere güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve dijital okur yazarlık konularında seminer verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de il genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

05.03.2024 18:13  Güncelleme: 18:15
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenci, anne ve anne adaylarına yönelik siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenledi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan SİBERAY programı kapsamında, Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 9. ve 10. sınıf öğrencilerine güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okur yazarlık konularında seminer verildi. Seminerde, öğrencilere siber suçların tanımı, türleri, önlenmesi ve cezai yaptırımları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, öğrencilerin soruları da yanıtlandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliği de il genelinde 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında NarkoNokta ve En İyi Narkotik Polisi; Anne projeleri kapsamında 6 farklı noktada 560 kişiye, 6 farklı noktada da 81'i anne ve anne adayı olmak üzere 166 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyetlerde, uyuşturucu maddelerin zararları, belirtileri, tedavisi, yasal mevzuatı ve önleme yolları anlatıldı. Ayrıca, uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili soru ve sorunlara da çözüm önerileri sunuldu. Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, yaptığı açıklamada, öğrenci, anne ve anne adaylarına yönelik eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. İpar, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın önemine dikkati çekerek, bu konularda vatandaşların duyarlı olmasını ve emniyet güçleriyle iş birliği yapmasını istedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenci ve anne adaylarına siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi - Son Dakika

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