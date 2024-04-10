Ağrı İl Emniyet Müdürü ve eşi polislerle bayramlaştı

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Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Ramazan Bayramı dolayısıyla polislerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Polisevinde düzenlenen bayramlaşma programına İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve polisler katıldı. Programda, İl Emniyet Müdürü İpar, personelle tek tek bayramlaşarak, mübarek Ramazan Bayramını kutladı. İpar, yaptığı konuşmada, "Sizler, gece gündüz demeden, canla başla bu topraklarda huzur ve güven ortamının sağlanması için büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Vatan sevgisi ve millet bilinciyle, her türlü fedakarlığı göze alarak görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Ailenizden ve sevdiklerinizden ayrı kalarak, zorlu koşullarda bile kararlılıkla mücadele ediyorsunuz. Bu vesileyle, tüm emekleriniz ve fedakarlıklarınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum ki, Ramazan Bayramı'nda da birçok meslektaşımız, sevdiklerinden ayrı kalarak görev başında olacak. Bu fedakarlığınız, milletimiz tarafından asla unutulmayacaktır. Sizlerin sayesinde, hemşerilerimiz bayramlarını huzur ve güven içinde kutlayabilecekler. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın bir kez daha sizlere ve ailelerinize sağlık, sıhhat ve afiyet getirmesini diliyorum. Hep birlikte daha güzel bir geleceğe umutla yürüyeceğimize inanıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından polisler ve aileleri için ikramda bulunuldu - AĞRI