Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Ramazan Bayramı dolayısıyla polislerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Polisevinde düzenlenen bayramlaşma programına İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve polisler katıldı. Programda, İl Emniyet Müdürü İpar, personelle tek tek bayramlaşarak, mübarek Ramazan Bayramını kutladı. İpar, yaptığı konuşmada, "Sizler, gece gündüz demeden, canla başla bu topraklarda huzur ve güven ortamının sağlanması için büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Vatan sevgisi ve millet bilinciyle, her türlü fedakarlığı göze alarak görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Ailenizden ve sevdiklerinizden ayrı kalarak, zorlu koşullarda bile kararlılıkla mücadele ediyorsunuz. Bu vesileyle, tüm emekleriniz ve fedakarlıklarınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum ki, Ramazan Bayramı'nda da birçok meslektaşımız, sevdiklerinden ayrı kalarak görev başında olacak. Bu fedakarlığınız, milletimiz tarafından asla unutulmayacaktır. Sizlerin sayesinde, hemşerilerimiz bayramlarını huzur ve güven içinde kutlayabilecekler. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın bir kez daha sizlere ve ailelerinize sağlık, sıhhat ve afiyet getirmesini diliyorum. Hep birlikte daha güzel bir geleceğe umutla yürüyeceğimize inanıyorum" dedi.
Konuşmanın ardından polisler ve aileleri için ikramda bulunuldu - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Ağrı İl Emniyet Müdürü ve eşi polislerle bayramlaştı - Son Dakika
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Abidin Ok, anayola bağlanmak istediği sırada hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ok, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çökmeye çalıştıkları iş yeri sahibine ait 2 milyon 500 bin TL değerinde 3 adet çeki ele geçirdi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Ankara'da bir şarküteri dükkanına gelerek iş yeri sahibini ölümle tehdit eden ve 2 milyon 500 bin lira değerindeki 3 çekini alan E.Ş, 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin İzmir'den Ankara'ya gelerek gerçekleştirdikleri yağma girişimi engellendi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ş tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramın ilk gününde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı. İlk kaza Bakmaç ve Keş Kırsal Mahalleleri arasında meydana geldi. İkinci kaza Siverek-Viranşehir kara yolu 15'inci kilometresinde gerçekleşti. Üçüncü kaza ise Siverek-Karpuzcu Mahallesi yolunda oldu. Her üç kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şarküteri dükkanının cebir ve şiddet yoluyla kendisine teslim edilmesi için iş yeri sahibini tehdit eden şahıs tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak çek ele geçirdi ve adli makamlara sevk etti.
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