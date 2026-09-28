Ağrı Patnos\'ta eğitim güvenliği toplantısında koruyucu önleyici tedbirler görüşüldü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla "Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılması" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Patnos Kaymakam Vekili Ahmet Coşkun başkanlığında düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emin Burak Sürezli, Cumhuriyet Savcısı Hamza Çağlayan ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, ilçedeki eğitim kurumlarında öğrencilerin güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken, ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılması gerekenler de görüşüldü.

Toplantıda ayrıca öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı alınacak tedbirler ve kurumların sorumlulukları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.