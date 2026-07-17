Ahbap Derneği'nde Soruşturma: Haluk Levent'in Yardımcısı Tutuklandı - Son Dakika
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Ahbap Derneği'nde Soruşturma: Haluk Levent'in Yardımcısı Tutuklandı

17.07.2026 20:05
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Alper Çelik, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik, yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta bir noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alınmıştı. Şüpheli Çelik'in, İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandığı bilgisine ulaşılmış, soruşturma kapsamında hazırlanan raporda Çelik'in işlemlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirtilmişti. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin 288 TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği, 966 işlemde toplam 4 milyon 881 bin 769 TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildiği de belirtilmişti.

Alper Çelik tutuklandı

Şüpheli Alper Çelik, emniyet ifadesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Ahbap, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahbap Derneği'nde Soruşturma: Haluk Levent'in Yardımcısı Tutuklandı - Son Dakika

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