Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Ahbap soruşturması kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Ahbap Soruşturmasında 7 Gözaltı - Son Dakika
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