Ahlat'ta Kaymakam Kaya'nın talimatıyla okul çevresindeki gıda işletmeleri denetlendi - Son Dakika
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Ahlat'ta Kaymakam Kaya'nın talimatıyla okul çevresindeki gıda işletmeleri denetlendi

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Ahlat\'ta Kaymakam Kaya\'nın talimatıyla okul çevresindeki gıda işletmeleri denetlendi
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Ahlat Kaymakamı Kaya'nın talimatıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, okul çevresindeki market ve büfelerde gıda denetimi yaptı. Denetimlerde son kullanma tarihi, hijyen ve etiket bilgileri incelenirken uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde okul çevrelerinde gıda denetimleri aralıksız sürüyor.

Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya'nın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ahlat Belediyesi zabıta ekipleri tarafından öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul çevrelerindeki market, bakkal ve büfelere yönelik gıda denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde; son kullanma tarihi kontrolleri, gıda muhafaza şartları hijyen ve etiket bilgileri ile okul gıdası logolu ürünlerin uygunluğu titizlikle incelendi. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli yasal işlemler uygulandı.

Kaynak: İHA
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