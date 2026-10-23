Ahlat\'ta Kaymakam Kaya\'nın talimatıyla okul çevresindeki gıda işletmeleri denetlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde okul çevrelerinde gıda denetimleri aralıksız sürüyor.

Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya'nın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ahlat Belediyesi zabıta ekipleri tarafından öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul çevrelerindeki market, bakkal ve büfelere yönelik gıda denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde; son kullanma tarihi kontrolleri, gıda muhafaza şartları hijyen ve etiket bilgileri ile okul gıdası logolu ürünlerin uygunluğu titizlikle incelendi. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli yasal işlemler uygulandı.