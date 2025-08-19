Ahlat\'ta Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Ahlat Karayolu Selçuklu Sanayi kavşağında meydana geldi. S.S.'nin kullandığı 34-GHJ-539 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Kamuran Duranay'ın idaresindeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Kamuran Duranay ve aynı motosiklette bulunan oğlu Hamza Duranay ağır yaralandı. Yaralılar ambulans ile Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS