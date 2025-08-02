Ahlat\'taki Tarihi Mezarlıkta Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi mezarlıkta çıkan örtü yangını korku dolu anlar yaşattı.

Ahlat'ın Kale Mahallesi'nde yer alan ve tarihi önemiyle bilinen Kale Mezarlığı'nda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Ahlat Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, çevredeki evlere ve ağaçlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında emniyet güçleri de mezarlık çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yangın sırasında bazı tarihi mezar taşlarının alevlerden etkilenerek tahrip olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİTLİS