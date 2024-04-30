Ahşap fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ahşap fabrikasında korkutan yangın

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir ahşap fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Fabrikanın makine bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

30.04.2024 20:41  Güncelleme: 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahşap fabrikasında korkutan yangın

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir ahşap fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Fabrikanın makine bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Alaşehir Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde hizmet veren Ferit Yaşar'a ahşap doğrama işleri yapan fabrikada çıkan yangın korkuttu. Ferit Yaşar'a ait iş yerinin makine bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Toz toplama makinesi bölümünde çalışan işçilerin talaşların tutuşması üzerine gelen koku üzerine yangını fark etmeleri ile hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 3 adet itfaiye aracıyla müdahale eden ekipler yangın büyümeden kontrol altına aldı. İş yeri sahibi Ferit Yaşar, "Toz toplama makinesi bölümünde neden çıktığını bilemediğimiz yangın sonucu maddi zarar oluştu. Allah'a şükür çalışanlarımızdan cana gelen bir zararımız yok. Kısa sürede kontrol altına alındı" dedi.

Aynı iş yerinde 4 yıl öncede yangın çıkmış, fabrika tamamen yanmıştı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Alaşehir, İtfaiye, Manisa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ahşap fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
20:17 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı
19:31 Yok artık LeBron Yıldız basketbolcu, Lakers’tan servet kazanacak Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 20:56:27. #1.13#
SON DAKİKA: Ahşap fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement