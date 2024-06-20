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Aileler arası kavgada ortalık karıştı: O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da 2 aile arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, Kestel ilçesinde bulunan Yeşilvadi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. 50 kişinin meydan muharebesi amatör kameraya yansıdı.