Aileler arası kavgada ortalık karıştı: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aileler arası kavgada ortalık karıştı: O anlar kamerada

Bursa'da 2 aile arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

20.06.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aileler arası kavgada ortalık karıştı: O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da 2 aile arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, Kestel ilçesinde bulunan Yeşilvadi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. 50 kişinin meydan muharebesi amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Bursa, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aileler arası kavgada ortalık karıştı: O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
11:00 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü Sevgilisinin üstünü başını parçaladı Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
09:27 Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
08:51 Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 12:51:46. #1.13#
SON DAKİKA: Aileler arası kavgada ortalık karıştı: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement