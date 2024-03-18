AK Parti Artuklu Belediye Başkan Adayı\'nın seçim arabasına taşlı saldırı

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Mardin'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Artuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim arabasına taşlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgilere göre, Dara Mahallesi seçim çalışmalarını yürüten kadın kollarından oluşan heyeti taşıyan ve AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin ile Artuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim afişlerinin üzerinde bulunduğu minibüs, henüz kimliği belli olmayan kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Taşların atılmasıyla birlikte aracın tavan bölümünde bulunan camların kırılmasıyla minibüs sürücüsü Murat Tulga, yüzünden yaralandı. Tulga, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördükten sonra Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığına giderek suç duyurusunda bulundu. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin ve Artuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede, seçim çalışmalarına ara vererek Tulga'yı ziyaret etti.

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Artuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede, "Kadın kolları heyetimiz Dara Mahallesi'nde seçim çalışmalarını yürüttükleri sırada bazı kişiler tarafından saldırı gerçekleşmiş. Olayda Sürücü kardeşimiz yüzünden yara almış, hastanede gerekli işlemler yapılarak tedavi altına alınmıştır. Jandarma ekipleri, gerekli inceleme çalışmalarını yaparak saldırganları tespit edecek inşallah. Biz Mahalle, sokak ve bölge ayrımı yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tip saldırılar bizi çalışmalarımızdan hiçbir şekilde yıldıramaz ve akamete uğratamaz. Seçim çalışmalarımızı daha güçlü ve kararlı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Olay sırasında bölgede bulunan Kadın Kolları heyetimize ve sürücümüze geçmiş olsun diyoruz. Bu seçim sürecinin huzur ve barış içinde bitmesini temenni ediyoruz" dedi. - MARDİN