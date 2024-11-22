AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan Mustafa Bozbey'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan Mustafa Bozbey'e Sert Eleştiriler

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan\'dan Mustafa Bozbey\'e Sert Eleştiriler

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i LGBT ve cinsiyetsiz toplum savunuculuğu yapmakla suçladı. Gürkan, Bozbey'in FETÖ firarileriyle olan bağlantılarına ve milli değerlere karşı tutumuna tepki gösterdi.

22.11.2024 20:42  Güncelleme: 20:46
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i eleştirerek, "LGBT ve cinsiyetsiz toplum savunucusu, milli ve manevi değerlere karşı düşman bir isim ne yazık ki, ağzı bozuk "terzi yamağı" ve ustası, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından ihya edilmek isteniyor. FETÖ firarilerinin kanallarında canlı yayına katılıp keyifle, Bozbey'in yaptığı kıyakları, resmi plakalı araçlarla alınıp yemek masalarında nasıl ağırlandığını anlatıyor" dedi.

CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçen hafta modacı Yıldırım Mayruk'la birlikte Barbaros Şansal'ı makamında ağırladı. Başkan Bozbey Bursa'ya Yıldırım Mayruk adına bir Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi kurulacağını belirtti.

Sosyal medyadan yapılan bu yayına bir tepki de AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan geldi. Gürkan, " Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl bir zihniyet yönetiyor? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu kadim kentin değerlerine, tarihine, kültürüne en uzak ve saygısı olmayan bir belediye başkanı olmuştur. Ne yazık ki, son yaşanılanlarla da Bursa'ya çok yazık olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ekmeğini Türkiye'de kazanan bir kişi düşünün aynı zamanda ülkesine sürekli hakaret eden biri. Hakaret de yetmeyince, ağıza alınmayacak galiz küfürlere başvuruyor. Utanma duygusundan o kadar yoksun ki, tüm bu hakaret ve küfürleri kendi sosyal medya hesaplarından da rahatça paylaşabiliyor. O kadar rahat ki, FETÖ firarilerinin kanallarında canlı yayına katılıp keyifle, Bozbey'in yaptığı kıyakları, resmi plakalı araçlarla alınıp yemek masalarında nasıl ağırlandığını anlatıyor. Ülkesine, milletine, devletine hakaret ve iftira atan bu kişi, 'terzi yamağı' Barbaros Şansal... LGBT ve cinsiyetsiz toplum savunucusu, bu toprakların vazgeçilmezi olan tüm milli ve manevi değerlere karşı düşman bir isim. Ne yazık ki, ağzı bozuk bu "terzi yamağı" ve ustası, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından ihya edilmek isteniyor. Bu yapıyı iyi tanımak lazım. Bunlar, Türk aile yapısıyla, milli ve manevi değerlerle ve devletle sorunu olan, millete kibirle tepeden bakan samimiyetsiz bir yapıdır. Halkı sevmezler ancak, toplumun mesafeli durduğu konu ve tartışmalı yapıları, tüm akçeli işleri severler. Bizi hiç yanıltmayan bu zihniyet, tamda CHP zihniyetidir. Bu zihniyete karşı milletimiz adına, hemşerilerimiz adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan Mustafa Bozbey'e Sert Eleştiriler - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'dan Mustafa Bozbey'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
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