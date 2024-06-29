AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hayatını Kaybeden Kamyon Şoförü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hayatını Kaybeden Kamyon Şoförü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hamza Rengi, gözyaşları arasında defnedildi. Kaza sonucunda ağır yaralanan diğer yolcu ise hastanede tedavi altına alındı.

29.06.2024 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde nakliye kamyonunun bariyerlere çarparak devrildiği kazada hayatını kaybeden AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hamza Rengi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Araç ilçesi Karabük-Kastamonu karayolu Akgeçit mevkiinde meydana gelmişti. İstanbul'dan Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine inşaat malzemesi ve hırdavat taşıyan AK Parti Doğanyurt İl Genel Meclis Üyesi Hamza Rengi idaresindeki 34 VN 1898 plakalı IVECO marka nakliye kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki bariyerlere çarpmıştı. Bariyerlerin üzerinde yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü Rengi, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetmiş, kamyonda bulunan Hakkı Yılmaz ise ağır yaralanmıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hakkı Yılmaz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hamza Rengi, Doğanyurt ilçesine bağlı Başköy köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kaymakam Yusuf Ercan Yalçınöz, çok sayıda partili ve köy halkı katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, AK Parti, Karabük, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hayatını Kaybeden Kamyon Şoförü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 03:39:07. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hayatını Kaybeden Kamyon Şoförü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement