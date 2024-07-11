AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı'nın ölümüyle ilgili sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı'nın ölümüyle ilgili sanığın yargılanması devam ediyor

İstanbul Beyoğlu'nda 10 Şubat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne rapor hazırlanması için gönderilmesine hükmetti.

11.07.2024 12:52
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İstanbul Beyoğlu'nda 10 Şubat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne rapor hazırlanması için gönderilmesine hükmetti.

Beyoğlu'nda 10 Şubat'ta karşıdan karşıya geçmekte olan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya kullandığı araçla çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanık Muratcan Türkyılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Muratcan Türkyılmaz ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede ilgili tarafların kusur durumlarının belirlenmesine ilişkin ek rapor hazırlandığı belirtildi. Raporda, sanık Muratcan Türkyılmaz ile vefat eden Fatma Sevim Baltacı'nın eşit derecede kusurlu olduğu aktarıldı.

Hız tespiti yapılmasını talep ettiler

Duruşmada söz alan müşteki avukatları rapora itiraz ederek, artık ellerinde kamera kaydı da olduğundan hız tespiti yapılabileceğini, ayrıca sanık hakkındaki tahliye kararına da itiraz ettiklerini söyledi.

Sanık avukatı ise dosyanın Adli Tıp Kurumu bilirkişisine verilmesini ve derinlemesine inceleme yapılmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne rapor hazırlanması için gönderilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Muratcan Türkyılmaz'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı'nın ölümüyle ilgili sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı'nın ölümüyle ilgili sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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