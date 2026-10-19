Akçaabat’tan balıkçı teknesi Trabzon açığında kaza yaptı, 1’i ağır 4 işçi yaralandı

Trabzon'un 30 mil açığında bir balıkçı teknesinde denizdeki ağı çekmede kullanılan makara sisteminin kopması sonucu yaşanan iş kazasında 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat'tan denize açılan bir balıkçı teknesi Trabzon'un 30 mil açığında avlanan palamutların içinde bulunduğu ağı tekneye çektiği sırada makara sisteminde kopma yaşandı. Yaşanan iş kazasında ağ aksamının balıkçıların üzerine düşmesi sonucu biri ağır 4 balıkçı yaralandı. Yaralı balıkçılar, aynı firmaya ait başka bir balıkçı teknesi ile Araklı Limanına getirildi. Limanda bekleyen ambulanslar ile yaralı balıkçılar Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, bir balıkçının durumunun ağır olduğu öğrenildi.