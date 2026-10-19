Akçaabat’tan balıkçı teknesi Trabzon açığında kaza yaptı, 1’i ağır 4 işçi yaralandı - Son Dakika
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Akçaabat’tan balıkçı teknesi Trabzon açığında kaza yaptı, 1’i ağır 4 işçi yaralandı

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Akçaabat’tan balıkçı teknesi Trabzon açığında kaza yaptı, 1’i ağır 4 işçi yaralandı
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Trabzon’un 30 mil açığında ağ çekilirken makara sistemi koptu; Akçaabat’tan denize açılan balıkçı teknesinde ağ aksamının üzerine düşmesiyle 1’i ağır 4 işçi yaralandı. Yaralılar bir tekneyle Araklı Limanı’na getirilip Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelerde tedaviye alındı.

Trabzon'un 30 mil açığında bir balıkçı teknesinde denizdeki ağı çekmede kullanılan makara sisteminin kopması sonucu yaşanan iş kazasında 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat'tan denize açılan bir balıkçı teknesi Trabzon'un 30 mil açığında avlanan palamutların içinde bulunduğu ağı tekneye çektiği sırada makara sisteminde kopma yaşandı. Yaşanan iş kazasında ağ aksamının balıkçıların üzerine düşmesi sonucu biri ağır 4 balıkçı yaralandı. Yaralı balıkçılar, aynı firmaya ait başka bir balıkçı teknesi ile Araklı Limanına getirildi. Limanda bekleyen ambulanslar ile yaralı balıkçılar Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, bir balıkçının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiDenizcilik3. SayfaAkçaabatTrabzonGüncelAraklıKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Akçaabat’tan balıkçı teknesi Trabzon açığında kaza yaptı, 1’i ağır 4 işçi yaralandı - Son Dakika
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