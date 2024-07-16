Akçadağ'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Akçadağ'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Akçadağ\'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.07.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçe merkezi Şehit Polis Memuru Candaş Kaplan caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan B.Ö. idaresindeki 44 AFM 612 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 AG 694 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, İnceleme, Akçadağ, Malatya, trafik, Malatya, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akçadağ'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı “Suriye“ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 22:50:08. #1.11#
SON DAKİKA: Akçadağ'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement