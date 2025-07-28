Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dağlık alanda çıkan örtü yangını havadan görüntülendi.
Akçadağ ilçesi Levent-Mezra Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zorlu arazi şartlarında yangına müdahalesi sürerken, yangının etkili olduğu alan havadan görüntülendi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akçadağ'da Yangın Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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