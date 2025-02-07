En yakınındakiler tutuklandı! Şanlıurfa\'da günlerdir aranan kayıp gençten korkunç son

3.Sayfa

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Kepezli Mahallesi'nde bir tarlada çiftçilik yapan Kadir Tabazığ, 12 Ocak gecesi Kurudere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı.

CESEDİ YARI GÖMÜLÜ VE VÜCUDU PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Geri dönmemesi üzerine yakınları, 3 çocuk babası 26 yaşındaki Tabazığ için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalara rağmen ulaşılamayan Tabazığ, boş arazide mahallelinin dikkatini çeken köpeklerin toplandığı noktada toprağa yarı gömülü ve vücudu kısmen parçalanmış halde bulundu. Otopsisinde tabancayla başından vurulduğu belirlenen Kadir Tabazığ'ın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verildi.

BABA VE AMCA TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma, 11 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden babası İ.T. ve amcası A.T. tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.