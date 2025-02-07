Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Kepezli Mahallesi'nde bir tarlada çiftçilik yapan Kadir Tabazığ, 12 Ocak gecesi Kurudere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı.
Geri dönmemesi üzerine yakınları, 3 çocuk babası 26 yaşındaki Tabazığ için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalara rağmen ulaşılamayan Tabazığ, boş arazide mahallelinin dikkatini çeken köpeklerin toplandığı noktada toprağa yarı gömülü ve vücudu kısmen parçalanmış halde bulundu. Otopsisinde tabancayla başından vurulduğu belirlenen Kadir Tabazığ'ın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma, 11 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden babası İ.T. ve amcası A.T. tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › En yakınındakiler tutuklandı! Şanlıurfa'da günlerdir aranan kayıp gençten korkunç son - Son Dakika
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