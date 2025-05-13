Akçakale\'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale ilçesi İbrahim Gündoğan Caddesi'nde meydana geldi. Abit Taş'ın kullandığı 26 B 5451 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 U 0635 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abit Taş müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA