Akçakoca\'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği plakasız motosikletteki 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Soruşturmanın genişletilmesiyle 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayı aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çınar Caddesi'nde devriye görevi sırasında plakasız bir motosikletten şüphelendi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından motosiklette bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin kullandığı motosikletin aynı gün sabah saatlerinde Düzce merkezden çalındığı tespit edildi. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ve yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Haziran 2026 tarihinde Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi Kızılay Sokak'tan çalınan başka bir motosikletin de izine ulaşıldı. Çalıntı motosiklet, Düzce merkezde saklandığı yerde bulunarak sahibine teslim edildi. - DÜZCE