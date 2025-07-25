Akçay\'da Elektrik Kesintisi, Dönme Dolapta Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Akçay Mahallesi'nde yaşanan elektrik kesintisi, lunaparkta eğlenen vatandaşların dönme dolapta mahsur kalmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 42 metrelik merdivenli araçla mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, yaz aylarında artan nüfus yoğunluğu ve aşırı elektrik kullanımı nedeniyle mahallede akşam saatlerinde ani bir kesinti yaşandı. Kesinti sırasında lunaparkta bulunan dönme dolap aniden durunca, kabinlerde bulunan ikisi çocuk 3 kişi yüksekte mahsur kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

Ekipler, 42 metrelik merdivenli araç yardımıyla kabinlere ulaşarak mahsur kalan 3 kişiyi güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kurtarılan vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını ifade etti. - BALIKESİR