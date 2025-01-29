Akhisar'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesindeki iki mahallede meydana gelen oto ve evden hırsızlık şüphelileri yakalanarak tutuklandı. 2 şüpheliyle birlikte ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Akhisar'ın Ulucami ve Cumhuriyet mahallelerinde meydana gelen oto ve evden hırsızlık olayları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler yakalanarak tutuklandı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelileri olarak T.K. (19) ve O.M.M. (19)'yi tespit etti. Yapılan operasyon sonucu, şüpheliler çalıntı eşyalar ile birlikte yakalandı. Çalınan eşyalar arasında bulunan hoparlör, amfi, akü, televizyon, cep telefonları, laptop, elektronik ve kişisel eşyalar sahiplerine teslim edildi. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA