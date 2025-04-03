Akhisar\'da Tarihi Eser Operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada 160 tarihi sikke ile 35 adet tarihi obje ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlığı Kanununa muhalefet olayları ile mücadele kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce Akhisar ilçesinde ikamet eden O.P. isimli şahsın, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi alınması üzerine şahsın evine operasyon düzenlendi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca şahsın ikametinde yapılan aramada; tarihi eser olabileceği değerlendirilen 160 adet sikke ile 35 adet obje ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA