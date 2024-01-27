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Akhisar'da yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Akhisar'da yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 9 kişi yakalandı. Operasyonda 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 satır, 9 şarjör, 263 fişek, 5 kaçak cep telefonu, 2.5 litre kaçak rakı, 469 paket kaçak sigara, 6.5 kilogram tütün ele geçirildi. Yakalanan suç eşyaları hakkında idari para cezaları uygulanırken, 9 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Akhisar\'da yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı
27.01.2024 - 19:23,
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 9 kişi yakalandı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri ve Asayiş Timlerinin suçla mücadelesi devam ediyor. Son bir haftada yapılan çalışmalarda 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 satır, 9 şarjör, 263 fişek, 5 kaçak cep telefonu, 2.5 litre kaçak rakı, 469 paket kaçak sigara, 6.5 kilogram tütün ele geçirildi. Yakalanan suç eşyaları hakkında idari para cezaları uygulanırken, 9 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Akhisar'da yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı - Son Dakika


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