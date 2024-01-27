Akhisar\'da zincirleme feci kazada 2 kişi öldü

Akhisar- Balıkesir arası 5.kilometresinde Gökçeahmet rampasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir istikametinden Akhisar istikametine giden Yılmaz Uçar yönetimindeki otomobil sürücüsü yağmurlu havanın ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonrası yine aynı yöne giden iki otomobil ve bir otobüsün de kazaya karışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza da ölenlerden birisinin isminin Yılmaz Uçar (55) olduğu diğer kişi otomobilde yolcu bulunan eşi Sevcan Uçar (56) olduğu bildirildi.

Kazayı bekleyen araçlar kazaya karıştı

Kaza nedeniyle yol üzerinde bekleyen araçlara yine aynı yöne seyir halinde bulunan diğer 4 aracın da çarpışması sonucu ikinci kaza meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaralanırken 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar'da bulunan hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Kaza ile ilgili incelemeler devam ederken yaklaşık 2 saat sonra yol trafiğe açıldı. - MANİSA