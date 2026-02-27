Akkuş-Niksar Karayolu'nda Heyelan - Son Dakika
Akkuş-Niksar Karayolu'nda Heyelan

Akkuş-Niksar Karayolu\'nda Heyelan
27.02.2026 14:03
Akkuş-Niksar karayolunda heyelan sonrası yol uçtu, bir ev güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Ordu'yu İç Anadolu'ya bağlayan Akkuş-Niksar karayolunda meydana gelen heyelan sonrası yolun bir kısmı uçtu, bölgedeki bir ev de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Heyelan, havadan görüntülendi.

Ünye'nin Çatalpınar Mahallesi Kızılkaya Sokak'ta, sağanak yağışların ardından toprak kayması yaşandı. Heyelanla birlikte yol kenarındaki istinat duvarı yerle bir olurken, karayolu sürüklenerek uçtu. Olay anında yoldan araç geçmemesi olması muhtemel faciayı önledi. Heyelan sonrası Ordu ve Tokat istikametleri bu noktada trafiğe tamamen kapatıldı. Bölgede zemin etüdü çalışmalarına başlayan AFAD ekiplerine ek olarak; jandarma, emniyet ve karayolları ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Bölgedeki ulaşım ise kontrollü olarak ara yollardan sağlanıyor.

"Biz bölgeden gittikten bir saat sonra heyelan olmuş"

Mahalle sakini Hasan Şahin, "Biz burası uçmadan bir saat önce kadar buralardaydık. Evim ilerde buraya yakın bir alandadır. Ağabeyimle beraber köpeklere mama getirmiştik. Jandarma hafiften toprak uçmaları var diye yolu kesmişti. Biz daha sonra buradan geriye döndük. Biz gittikten bir saat sonra burası tamamen kaymış. Buranın bünyesi genelde kilden oluşuyor. Bir de sular alttan girdiği için böyle oldu. Karayolları burada perde duvarlarını yapmadan önce merdiven basamağı gibi yapmadılar. Sonra yol komple aşağı gelmiş. Bizim evimiz ilerde olduğu için biz de bir sıkıntı yok ama tepedeki evi güvenlik nedeniyle boşaltmışlar. Bizim çocukluğumuzdan itibaren bu yol bir metre, yarım metre esnerdi" dedi.

"35 yıldır bu yolu kullanıyorum"

Bölgede 35 yıldır işinin gereği karayolunu kullanan Adem Balcı ise "Biz dün sabahleyin Tekkiraz Mahallesi'ne gitmiştim. Geri geldikten yaklaşık yarım saat sonra baktığımda yol göçmüştü. Ben 35 yıldır Tekkiraz–Akkuş arasında gıda toptancısı olduğum için bu bölgede çalışıyorum. İki günde bir işimiz gereği bu yolu kullanıyoruz" diye konuştu.

Bölgede toprak kaymasının yer yer devam ettiği gözlendi. Güvenlik gerekçesiyle heyelan bölgesindeki bir ev de tahliye edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

