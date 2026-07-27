Akrobatik Motosiklet Sürüşüne 246 Bin TL Ceza

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaklaşık 150 bin lira değerindeki motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücü, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye toplam 246 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, 27 Temmuz günü saat 00.45 sıralarında Başakşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsünün trafikte akrobatik hareketler yaptığı yönündeki ihbar üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda motosikletin sahibi Mecid N. isimli şahsa ulaşıldı. Araç sahibi, motosikletini arkadaşına verdiğini söyledi.

Öte yandan, motosikletin değerinin yaklaşık 150 bin lira olduğu öğrenildi.

246 bin TL ceza, motosiklete 60 gün men

Ekiplerin yaptığı kontrollerde motosikleti kullanan Nureddin Al olduğu ve ehliyetsiz olarak motosikletle akrobatik hareketler yaptığı tespit edildi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 246 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.