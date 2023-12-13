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Aksaray'da 1 Haftada 205 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Aksaray'da 1 Haftada 205 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Aksaray'da polisin yaptığı uygulama ve operasyonel çalışmalarda 1 haftada 3 bin 78 şahıs sorgudan geçirilirken, muhtelif suçlara karışan 205 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Araması olan 33 kişiden 13'u sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 395 araç denetlendi ve çeşitli suçlara karışan kişilerden silah, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aksaray\'da 1 Haftada 205 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı
13.12.2023 - 17:12,
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Aksaray'da polisin yaptığı uygulama ve operasyonel çalışmalarda 1 haftada 3 bin 78 şahıs sorgudan geçirilirken, muhtelif suçlara karışan 205 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Araması olan 33 kişiden 13'u sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da suç ve suçlularla mücadele edilmesi, vatandaşların huzur ve güven duygusunun artırılmasına yönelik çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gece gündüz şehir genelinde uygulama, denetim ve operasyonel çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda 1 haftada 3 bin 78 şahsın GBT (genel bilgi toplama)sorgusundan geçirilirken 33 aranan şahıs yakalandı. Toplam 35 yıl 6 ay hapis cezası bulunan (10) şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, muhtelif suçlara karışan 205 kişi hakkında adli işlem yapılmış, 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

395 aracın denetlendiği çalışmalarda 1 adet şasesi kazınmış motosiklet, 5 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 26 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 10 adet fişek, 27,02 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 53,44 gram metamfetamin, 4,37 gram esrar maddesi ele geçirildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Aksaray, Tutuklama, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da 1 Haftada 205 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da 1 Haftada 205 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
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